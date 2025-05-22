5人組グループ・SUPER EIGHTの音楽映像作品『超ARENA TOUR 2024 SUPER EIGHT』が、初週売上DVD2.8万枚、Blu-ray Disc（以下BD）8.4万枚を売り上げ、22日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」の「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」で初登場1位を獲得した。【写真】『DAM』会見では…帰りたくないと駄々こねる丸山隆平また。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売