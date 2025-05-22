NY株式21日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均42363.05（-314.19-0.74%） ナスダック19239.16（+96.45+0.50%） CME日経平均先物37350（大証終比：+90+0.24%） 欧州株式21日GMT16:09 英FT100 8786.46（+5.34+0.06%） 独DAX 24122.40（+86.29+0.36%） 仏CAC40 7910.49（-31.93-0.40%） 米国債利回り 2年債 4.007（+0.036） 10年債 4.541（+0.054） 30年債 5.021