NY株式21日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均42318.31（-358.93-0.84%） ナスダック19159.00（+16.29+0.09%） CME日経平均先物37260（大証終比：00.00%） 欧州株式21日GMT15:03 英FT100 8782.63（+1.51+0.02%） 独DAX 24088.22（+52.11+0.22%） 仏CAC40 7912.74（-29.68-0.37%） 米国債利回り 2年債 4.009（+0.038） 10年債 4.531（+0.044） 30年債 5.006（+