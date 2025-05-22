NY株式21日（NY時間11:30）（日本時間00:30） ダウ平均42355.67（-321.57-0.75%） ナスダック19210.15（+67.44+0.35%） CME日経平均先物37350（大証終比：+90+0.24%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落の一方、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が前日から開催しているグーグル開発者会議「グーグルI／Ｏ２０２５」を受けて上昇しており、ナスダックは序盤の下げを取り戻し、プラス