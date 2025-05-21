Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ó¥­¥Ë¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(23)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£?´ü´Ö¸ÂÄê?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥¤¥­¥ó¥°´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤½¤í¤½¤í¾Ã¤¨¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤ò¾Ò²ð¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ó¥­¥Ë¤Ç¥Ð¥¹¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤ÄÇ¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤ÄÇ¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤½¤í¤½¤í¾Ã¤¨¤ë¡×?¸ÂÄê?Ç¨¤ìÈ±¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëÅÄÃæÈþµ×(X@miku_monmon3939¤è¤ê)¤³¤ÎÅê