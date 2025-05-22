【「ブルーピリオド」17巻】 5月22日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ブルーピリオド」の17巻を5月22日に発売する。価格は792円。 本作は山口つばさ氏が「月刊アフタヌーン」で連載しているアート系スポ根マンガ。累計700万部を突破しており、アニメ化や実写映画化もされている。 17巻では矢口八虎が2年最後の講評にあたっ