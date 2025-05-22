22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比変わらずの3万7260円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値3万7298.98円に対しては38.98円安。出来高は6410枚となっている。 TOPIX先物期近は2733.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.62ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物