[5.21 J1Âè13Àá±ä´üÊ¬ ²£ÉÍFM 1-2 ¿À¸Í Æü»º¥¹]¶ì¶­ÂÇÇË¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤ò¼ÀÁö¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾28Ê¬¤ÇÌµÇ°¤ÎÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎFWµÜ»ÔÎ¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢±¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ë¤è¤ë¸òÂå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤¹¤´¤¯¾ð¤±¤Ê¤µ¤Ï»Ä¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î6Ï¢ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¿À¸ÍÀï¡£µÜ»Ô¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÇØ¸å¤òÅ°ÄìÅª¤ËÁÀ