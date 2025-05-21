◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４ー５巨人（２１日・甲子園）巨人の井上温大投手が阪神戦で先発し、６回８４球を投げて、６安打２失点で３勝目を挙げた。初回、先頭の近本に安打を許しながらも森下を空振り三振に仕留めるなど無失点で２、３回は３者凡退。４―０の４回には１死二、三塁で大山に左前適時打。さらに５―１の６回にも２死二塁から同じく大山に中前適時打を浴びたが、雨が降る中、大きく崩れることはなかった。