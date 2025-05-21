子役の永尾柚乃（８）が２１日、都内で行われた映画「リロ＆スティッチ」実写版（６月６日公開）の日本語吹き替え版完成披露試写会に山寺宏一、ＭＥ：ＩのＭＯＭＯＮＡ、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの中村海人、シソンヌの長谷川忍、三ツ矢雄二、渡辺えりと出席した。今回は永尾が他の日本版キャストそれぞれへサプライズで手紙を用意。その手紙の書き出しが「お疲れ様です。永尾柚乃です」だったことで会場をざわつかせながら「