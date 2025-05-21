声優 入野自由が、ソロアーティスト活動を再始動する。 参考：声優 入野自由にとって“音楽”は自分自身を表現できる場尾崎雄貴、向井太一、chelmicoら楽曲収めた『Life is...』に表れた感性 入野は新たにレーベルを日本コロムビアへ移籍し、2025年7月30日に移籍第一弾シングル『Who I Am』をリリースするほか、8月10日には東京・ニッショーホールでの自身初となるトークイベント『入