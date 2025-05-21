「第48回隅田川花火大会」が、2025年7月26日(土)に東京・隅田川にて開催される。夏の風物詩「隅田川花火大会」江戸時代に人々の慰霊と悪疫退散を祈り、花火を上げた「両国の川開き」を継承する夏の風物詩、「隅田川花火大会」が2025年も開催へ。第1会場となる桜橋下流から言問橋上流にて約9,350発、第2会場の駒形橋下流から厩橋上流にかけて約10,650発の花火を打ち上げ、合計約20,000発もの花火が夏の夜空を華やかに彩る。また、「