巨人５―４阪神（セ・リーグ＝２１日）――巨人は四回、浅野の適時二塁打などで４点を先行。六回はキャベッジの適時二塁打で加点した。井上は約１か月ぶりの白星。阪神は継投策が裏目で４連勝ならず。◇中日６―５ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２１日）――中日が競り勝った。九回、田中が今季１号ソロを放ち、試合を決めた。マルテが来日初勝利。ＤｅＮＡは打線が粘って最大４点差を追いついたが、及ばなかった。◇広島―ヤクルト