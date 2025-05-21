【ルヴァン杯3回戦】(サンガS)京都 1-4(前半1-0)C大阪<得点者>[京]ムリロ・コスタ(10分)[C]舩木翔(48分)、チアゴ・アンドラーデ2(61分、73分)、ラファエル・ハットン(81分)<退場>[京]マルコ・トゥーリオ(90分+4)<警告>[京]福岡慎平(38分)[C]舩木翔(38分)、キム・ジンヒョン(65分)、ラファエル・ハットン(90分)観衆:6,233人主審:F・バドストゥーブナー副審:道山悟至、浜本祐介└思わぬ形から先制点献上も…後半4