◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―５巨人（２１日・甲子園）阪神はあと一歩及ばず、連勝が３で止まった。藤川球児監督は４回途中６安打２失点のビーズリーについて、「見ての通りですね」と繰り返した。助っ人右腕は立ち上がりから毎回得点圏に走者を置きながら、粘り強い投球を続けていたが、４回につかまった。先頭の中山にストレートの四球を与え、甲斐に左前打を許すと、浅野に左翼線適時二塁打を浴びて先取点を献上。指揮