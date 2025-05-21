ナインティナイン・矢部浩之（５３）と２０１３年３月に結婚した元ＴＢＳアナウンサーの青木裕子（４２）が２１日、自身のインスタグラムを更新。激レアな夫との２ショットを投稿した。２４時間で投稿が消えるストーリーズを使って、「たまにはね」と♥マーク３つを添え、矢部と腕組みした写真をアップ。照れた笑顔で背筋をピンと伸ばしている矢部と、矢部にもたれかかるような青木がキュートな１枚。夫妻には長男（１１