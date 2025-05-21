秋篠宮さまが2025年5月21日、愛知県豊橋市をご訪問され、総裁を務める「日本動物園水族館協会」の通常総会に出席されました。秋篠宮さま：「私たちは人を含むすべての生き物が生息する環境を整えていく必要があります。そのような中にあって、動物園や水族館は生物の多様性保全をはじめ、地球環境に資するための一翼を担っているといえます」秋篠宮さまは5月22日、豊橋総合動植物公園を視察される予定です。