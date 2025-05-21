5月20日発売の『FLASH』の表紙・巻頭を、森脇梨々夏が飾っている。【写真】オレンジのビキニ姿で笑顔を見せたデジタル写真集の表紙カット森脇梨々夏は、2020年放送の恋愛リアリティショー『恋する（ハート）週末ホームステイ』に出演し人気に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で見せるリアクションがピュアすぎると注目を集めている。グラビア界でも存在感を増す23歳が、今回『FLASH』に登場。同誌では