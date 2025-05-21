5月20日、池田エライザがInstagramを更新した。【写真】伏し目がちなドレス姿のモノクロSHOTを公開池田は、自身のInstagramアカウントにて、「映画『リライト』 @rewrite_movie 完成披露試写会にお集まりくださった皆様 ありがとうございました」「早速素敵な感想と共に映画を盛り上げてくださり 本当に感謝しています。」とコメント。また、「舞台挨拶で着用したドレスは @loewe です。 たっぷりの布に包まれて 華やかだけど快適