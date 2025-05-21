◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２１日・甲子園）阪神の新助っ人ネルソンが１点ビハインドの８回に来日初登板し、１イニングを無安打無失点に抑えた。先頭・増田陸を捕邪飛に斬ると、続く門脇は中飛。吉川とキャベッジに連続四球を与えたが、代打・若林を三飛に仕留めた。直球の最速は１５１キロ。雨が降る悪条件の中、大きな一歩を踏み出した。