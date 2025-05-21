2025年6月13日からウェスティンホテル横浜と鎌倉紅谷、ピエール・エルメ・パリの3社がコラボレーションしたアフタヌーンティーがスタート。メディア向けの試食会に参加させていただいたので、その驚きの内容を紹介します（画像は全て筆者撮影）。【画像】初夏にふさわしいセイボリーは、赤ワインとオレンジのゼリー クルミのキャラメリゼ、湘南トマトのガスパッチョなど4品鎌倉紅谷とピエール・エルメ・パリ、伝説のコラボスイーツ