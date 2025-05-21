◆日本ハム2×―1ソフトバンク（21日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクは今季2度目のサヨナラ負けで連勝が3で止まった。打線が4安打1得点と奮わず、再び勝率5割に逆戻りした。先発に転向した松本晴が5回1失点。6回以降は継投策に出たが、9回に5番手の大山凌がつかまった。試合後、小久保裕紀監督は「ピッチャーはよく頑張った。（継投策も）予定通り。大山も（これを）経験にして、次に生かしてくれればいい。（松