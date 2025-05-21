２１日の日本テレビ千鳥かまいたちゴールデンアワー」に、俳優・田中圭がゲスト出演した。「女芸人ＳＰ」に審査員ゲストとして登場し、「マジメに踊ってダサいダンス選手権」では、田中も踊るように指名され、ノリノリでダンスして投げキッス。これに先立つオープニングで、千鳥とかまいたちが登場し、ノブが「本編ですが、ゲストが田中圭君でございます」と紹介。「オープニング撮るの２回目なんですけど」と内幕を明かし