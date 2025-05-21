【漫画】本編を読む「大人のADHD」近年、耳にする機会が増えた言葉だ。『家族から放置されて発達障害に気づかないまま大人になりました』（モンズースー：漫画、ネコゼ：原作/KADOKAWA）は、大人になってから発達障害と診断された著者の自分史を綴ったコミックエッセイである。主人公のネコゼは、強迫性障害の治療中だ。彼女は整理整頓や時間の管理が苦手。気が散りやすくて集中して物事に取り組めない。他にもさまざまな点で生