デビュー30周年を迎えたGLAYの大ヒット曲『HOWEVER』が、21日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で、バンド初の累積再⽣数1億回を突破しました。1997年8月にCDが発売され、2016年の1月27日から配信が開始されたGLAYの『HOWEVER』。週間再生数55.5万回（55万5245回）を記録し、累積再生数は1億8.9万回（1億8万9436回）となりました。北海道出身のロックバンド・GLAYは、1994年にメジャーデビュー。30周年を