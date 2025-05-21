山寺宏一さん、永尾柚乃さん、MOMONAさん（ME:I）、中村海人さん（Travis Japan）が、映画「リロ＆スティッチ」吹替版完成披露試写会イベントに登壇しました。【写真を見る】【Travis Japan・中村海人】メンバーとも映画「リロ＆スティッチ」を鑑賞「みんなですすり泣きして感動してくれた」永尾柚乃に歌を共演を望まれ「いつでも呼んでくれたら走っていくんで歌いましょう」2002年に劇場公開されたディズニーの名作アニメーシ