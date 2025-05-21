辞任した江藤農水大臣の後任に起用される小泉進次郎氏。思いは「コメ担当大臣」という新しい大臣に、何を望みますか？街の声を取材しました。■後任には小泉氏総理「結果を出せるように全力で頑張ってくれ」江藤拓前農水大臣「ただいま、石破内閣総理大臣に辞表を提出してまいりました。いま国民の皆様方がコメの高騰に大変ご苦労されている、そういった中で所管の大臣として極めて不適切な発言をしてしまった、このことは改め