俳優・モデルの三吉彩花さんが、自身のインスタグラムを更新。最新ショット公開しました。 【写真を見る】【 三吉彩花 】ブラックドレスの最新ショット公開「Am I….a pretty girl..???」三吉彩花さんは「Am I….a pretty girl..???」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、黒い車の前に佇む、三吉彩花さんの姿が。胸元に装飾が施された黒のノースリーブドレスと、ストレートに下ろした髪が、スタイルを美しく引き