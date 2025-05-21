「ど、どうしよう…お腹が痛い…！」妊娠中の予期せぬ体調不良。ただでさえ不安でいっぱいなのに、そんな時、一番頼りにしたい夫がまさかのトンデモ発言をしたら…？ 今回は、妊娠中の妻の緊急事態にも関わらず、どこか他人事な夫の言葉に、怒りを通り越して呆れてしまった女性の話をご紹介いたします。「俺いま居酒屋なんだけど…」妻のSOSに対する夫の反応は？「妊娠後期のときに急にお腹がズキズキ痛み出して、立っているのも辛