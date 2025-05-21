【ルヴァン杯3回戦】(富山)富山 1-2(前半0-2)福岡<得点者>[富]高橋馨希(66分)[福]前田一翔(11分)、秋野央樹(40分)<警告>[富]瀬良俊太(90分+11)観衆:3,594人主審:今村義朗副審:堀越雅弘、松本康之└18歳FW前田一翔がプロ初ゴール! 福岡が富山に競り勝ちルヴァン杯POラウンド進出