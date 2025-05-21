2024年10月、名古屋市中村区で行われた日本語能力を測る「日本語基礎テスト」の試験会場で、「替え玉受験」をしたなどの疑いで、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍のティエン・サイン・ヴィエン容疑者(35)と、チュオン・タイン・タオ容疑者(40)です。警察によりますと2人は2024年10月、名古屋市中村区で行われた「日本語基礎テスト」の試験会場で、ティエン容疑者がチュオン容疑者