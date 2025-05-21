【J1第13節】(U等々力)川崎F 2-2(前半1-1)浦和<得点者>[川]マルシーニョ(45分+2)、瀬川祐輔(86分)[浦]中島翔哉(42分)、大久保智明(90分+4)<警告>[川]丸山祐市(20分)[浦]ダニーロ・ボザ(45分+9)、長沼洋一(60分)、安居海渡(67分)観衆:20,302人主審:飯田淳平├上位浮上狙う2チームの激戦はドロー…川崎Fは終盤に一時逆転も、浦和が終了間際の同点ゴールで痛み分け├「まじか」「びっくり」「これはフラグかな」川崎Fが発