トンボコープが、2025年秋にavex内cutting edgeよりメジャーデビューすることを発表した。◆トンボコープ 動画本日新曲「HEART BEAT」を配信リリースした彼らだが、リリースを記念して開催された＜「HEART BEAT」配信リリース記念&重大発表YouTube Live＞内で、本発表をアナウンスした。新アーティスト写真とメジャー1stフルアルバムを引っ提げた全国5都市を巡るワンマンライブツアーの開催も明らかとなった。配信内でも生演奏