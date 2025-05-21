5月14日にリリースされたFRUITS ZIPPERの3rdシングルCD『KawaiiってMagic』が、5月20日発表の「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。加えて、5月21日に発表された「Billboard JAPAN Hot 100」でも同作が1位にランクインし、グループ史上初となる2冠を達成した。表題曲「KawaiiってMagic」は、劇場アニメ『映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン』の主題歌に起用されており、同日発表の「Billboard JAPAN