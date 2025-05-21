去年に比べ車の死亡事故が増加している栃木県。先月も高速道路の逆走事故で3人が死亡した。栃木県警交通部は21日、県警の公式YouTubeチャンネルで県民に直接「交通安全」を訴える動画を配信した。そこには県警本部長が。（社会部清水彰）■交通安全動画の作成、背景には死亡事故増加栃木県警が21日、交通安全を訴える啓発動画を県警の公式YouTubeチャンネル「とちぽりチャンネル」で配信した。去年に比べ死亡事故が増えている状