◆春季高校野球関東大会▽準々決勝横浜３−２浦和学院（２１日・ノーブルホームスタジアム水戸）関東大会は４強が出そろった。今春センバツ王者の横浜（神奈川１位）は、のべ５投手の継投で浦和学院（埼玉１位）の反撃を断ち、１点差で逃げ切り。エース左腕・奥村頼人（３年）と主将・阿部葉太外野手（３年）が先発を外れる中、昨秋の新チーム発足から続く公式戦連勝を２７に伸ばした。２４日の準決勝（ノーブルホーム水戸）で