気になりはじめた白髪をおしゃれにカバーしたい。そんな願いを叶えてくれそうなのが、細めハイライトとレイヤーカットの組み合わせ。髪に立体感が生まれ、おしゃれ見えが期待できます。今回は「NORA HAIR SALON」の@sakosakosakosakoさんのInstagram投稿から、大人世代にも取り入れやすい「細めハイライト × レイヤー」スタイルをご紹介します。 毛流れが映える！ ひし形レイヤーとグレージュハイ