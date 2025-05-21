湘南―FC東京後半、決勝ゴールを決め、大喜びの湘南・平岡（右）＝レモンSJリーグ・YBCルヴァン・カップ1次ラウンド3回戦（21日・富山県総合運動公園陸上競技場ほか＝7試合）2大会ぶりの優勝を目指す福岡は富山を2―1で振り切り、湘南はFC東京に1―0で競り勝って、8強入りを懸けたプレーオフに進んだ。磐田は延長の末にG大阪を2―1で破り、J2勢で唯一勝ち残った。横浜FCは町田と1―1で、PK戦を3―1で制した。C大阪は4―1で京