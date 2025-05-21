石破首相は２１日、備蓄米の売り渡しについて、政府が業者を選んで契約する随意契約を検討する考えを示した。現在入札で価格が決まっているが、売り渡し方法を見直すことで、高騰するコメの価格を抑える狙いがある。石破首相は２１日の党首討論で、「コメは３０００円台でなければならない。一日でも早くその価格を実現する」とし、「（実現できなければ）責任を取っていかねばならない」と強調した。また、「増産の方向にかじ