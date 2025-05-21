石破茂首相は２１日、衆議院第１委員会室で開かれた今国会２回目の党首討論に出席。野党党首たちと激しい論戦を交わした。トップバッターとして登場したのは、石破首相と同じ６８歳の立憲民主党・野田佳彦代表。野田氏は、年金制度改革の関連法案について「内容が不十分だ」と批判した。「肝にあたる基礎年金の底上げが入っていませんよ。あんこの入っていないあんパンで、自民党が参院選に向けて批判を恐れ、責任逃れをしたの