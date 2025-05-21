「明治安田Ｊ１、横浜Ｍ１−２神戸」（２１日、日産スタジアム）最下位の横浜Ｍは神戸に敗れ、ともにクラブワーストの７連敗、１１戦勝利なしとなった。先制を許し同点に追いつくも、後半６分にＦＷ大迫勇也に決勝ゴールを許した。リーグ開幕１６戦でわずか１勝と悪夢が続いている。スティーブ・ホーランド氏を新監督に迎え、今季をスタートした横浜Ｍ。だが、成績不振で４月１８日に解任すると、５月５日に暫定で指揮を執っ