【モデルプレス＝2025/05/21】Travis Japanの中村海人が5月21日、都内で開催された映画『リロ＆スティッチ』（6月6日公開）完成披露試写会に出席。メンバーと本作を鑑賞したことを明かした。【写真】中村海人、インスタ初投稿で腹チラショット公開◆中村海人、トラジャメンバーと鑑賞リロとナニの姉妹を見守るデイヴィット役の中村は「子どもの頃からすごく大好きな作品だったので、大人になってこうして自分の声が『リロ＆スティ