俳優中村雅俊（74）秋野太作（82）田中健（74）岡田奈々（66）が21日、都内で「The 50th Anniversary俺たちの旅スペシャルコンサート」の制作発表会見に出席した。1975年（昭50）10月から日本テレビ系で1年間放送された連続ドラマ「俺たちの旅」は、三流私大生のカースケ（中村）とオメダ（田中）、カースケの先輩のグズ六（秋野）の青春物語。岡田はオメダの妹の真弓を演じた。コンサートは9月16日に大阪・オリックス劇場、同