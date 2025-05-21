ヒップホップユニット、Creepy Nutsが21日、京都市のロームシアター京都で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN2025」のプレミアセレモニーで7冠を受賞した。“アジア版グラミー賞”を掲げ、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトに、今年、新設された国内最大規模の国際音楽賞。この日は62部門のうち、40部門が発表され、最優秀ジャパニーズソング賞、最優秀バイラル楽曲賞など7冠に選ば