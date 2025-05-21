審判の態度に実況やファンも苦言【MLB】Rソックス 2ー0 メッツ（日本時間21日・ボストン）昨季はドジャースのワールドシリーズ制覇で胴上げ投手となり、今季はレッドソックスでプレーするウォーカー・ビューラー投手が、審判の判定に激怒し、退場処分となった。その時に見せた球審の振る舞いを巡り、ファンの間で議論が巻き起こっている。問題の場面は、20日（日本時間21日）に本拠地で行われたメッツ戦で起きた。3回にフアン