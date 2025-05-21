三重県亀山市の新名神高速で2025年5月18日、乗用車が逆走し、避けようとした車に後続車が追突するなど4人がケガをした事故では、ペルー国籍で34歳の男が逮捕、送検されています。男はペルーの運転免許証を切り替え、日本の免許証を取得していたことがわかりました。 ■車には衝突痕とみられる破損も…逆走事故を起こした疑いで逮捕の男 ペルー国籍の男は5月18日、亀山市安坂山町の新名神高速下り線