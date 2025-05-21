◆YBCルヴァン・カップ1次ラウンド3回戦富山1―2福岡（21日、富山県総合運動公園陸上競技場）J1アビスパ福岡がJ2富山を敵地で下して、公式戦8試合ぶりの白星をつかんだ。ルヴァン・カップ1次ラウンド2回戦で、4月16日に行われた栃木SC戦（2〇1、栃木県グリーンスタジアム）以来だ。2年ぶりの戴冠を目指す同カップは、これで1次ラウンドの突破が決定。J1広島と対戦するプレーオフラウンドは6月4日にホームで第1戦、同8日に