◆ＹＢＣルヴァン杯▽３回戦横浜ＦＣ１―１（ＰＫ３―１）町田（２１日・ニッパツ）横浜ＦＣはホームで、町田と対戦し、ＰＫ戦の末勝利した。６月４日から始まるプレーオフラウンドへ駒を進めた。試合序盤、町田がいきなりアクシデントに見舞われる。今季の公式戦全試合に出場していたＤＦドレシェビッチが前半６分、足を気にした様子で突如ピッチに座り込んだ。一度はプレーを再開したが、同９分にＤＦ昌子源と交代。２回