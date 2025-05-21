福山市の通信制高校で複数の生徒がナイフで刺され、１７歳の女子生徒が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 藏田晃裕記者「ポリ袋の中には多くの血が付いたタオルが見受けられ、出血の多さがわかります」 福山市の通信制高校に通う高校１年の女子生徒は２１日午前１０時１５分ごろ、教室で女子生徒３人をナイフで刺したとして殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、同じ通信制高校の生徒同士とみられ、