摘果で捨てられるたくさんの桃を有効活用したお菓子が誕生しました。「もったいない」を減らすため、静岡県富士市の生産者と和菓子店がタッグを組んだ新しい初夏の味覚です。 【写真を見る】「100個あったら95個は捨てる」桃の実を使って大福に 生産者と和菓子店がタッグ 5月22日から販売＝静岡・富士市 ＜桃の生産者 川島昇さん(87)＞ 「下に向いているやつ。上に向いているのは取っちゃう」 富士市鈴川町で、およそ120年続